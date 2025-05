Papa Leão XIV: Irmão faz revelação sobre vida pessoal do pontífice

John Prevost, irmão mais velho do Papa Leão XIV, surpreendeu ao fazer algumas revelações sobre a vida pessoal do líder da Igreja Católica. Em entrevista ao 'Daily Herald', ele relembrou uma conversa que teve com Robert Francis Prevost, nome de batismo do pontífice, antes do conclave que o elegeu.

Segundo John, seu irmão pediu conselhos sobre qual nome deveria adotar caso fosse escolhido para o cargo mais alto da Igreja.

"Ele me perguntou qual deveria ser o seu nome. Eu disse para evitar Leão, porque seria o 13º, mas ele me corrigiu depois, lembrando que, na verdade, seria o 14º", contou John, assumindo que cometeu um erro na contagem.

O nome Leão tem um peso histórico maior na Igreja, associado a papas que enfrentaram grandes desafios e marcaram época.

Além dessa curiosidade sobre a escolha do nome, John revelou um detalhe pouco conhecido sobre o pontífice: seu time de coração. Segundo o irmão do papa, Robert sempre foi torcedor do Chicago White Sox, um dos maiores times de beisebol da cidade onde cresceu.

"Ele nunca foi torcedor do Cubs, isso é um absurdo. Ele sempre foi do Sox", garantiu John, desmentindo rumores que circulavam sobre a preferência esportiva do irmão.

O novo pontífice, que nasceu em Chicago e construiu grande parte de sua carreira religiosa nos Estados Unidos, carrega consigo memórias e laços fortes com sua cidade natal. Para John, essa conexão com as raízes é algo que o Papa Leão XIV nunca perdeu, mesmo ao assumir um dos cargos mais poderosos do mundo.