Gretchen quer desistir do Power Couple e toma atitude Antes de término

O retorno de Talira e Pessina da "DR" deixou o público na expectativa de que Gretchen desistisse do Power Couple. A Rainha do Bumbum, que entrou na competição acompanhada do marido, Esdras, ameaçou deixar o programa caso o casal rival fosse eliminado.

Entretanto, nem o casal saiu, nem a famosa deixou a atração da TV Record. Após uma longa conversa com os aliados no jogo, a avó postiça de Bia Miranda decidiu continuar na disputa. "Se os dois voltarem, é porque o público quer confusão. Vai ser o nosso sinal de que deu", avisou ela.

"Isso aqui vai pegar fogo", concordou o marido da cantora. "Vai! Eu não quero estar nisso, não quero participar disso. Como eu te falei, se eles saírem, o Diego e a Giovanna vão mudar, aí conseguiremos conviver, mas com os quatro aqui, não dá. Vai ter muita provocação, muito deboche."

"Eu sei que uma hora eu não vou me controlar. Eu não quero isso para a minha vida. Eu já passei dessa fase", concluiu. No entanto, na última quinta-feira (8), a beldade voltou atrás e decidiu seguir com o companheiro.

O reality começou há pouco tempo e tanto Gretchen quanto Esdras vêm causando um rebuliço na casa. Após uma discussão entre a esposa e outros confinados, o flautista afirmou que não vai mais admitir que faltem com respeito à cantora.