Duda Guerra se revolta e deixa de seguir Benício, Angélica e Huck

O amor, ao que tudo indica, se transformou em ódio. Na manhã desta sexta-feira (9), Duda Guerra, além de surgir sem a aliança de compromisso, deixou de seguir toda a família Huck — inclusive Benício. Internautas agora estão divididos entre a influenciadora e os famosos discretos.

Duda Guerra, no entanto, seguiu normalmente com suas postagens no Instagram. A jovem, que já acumula mais de 700 mil seguidores, tem compartilhado sua rotina diária entre treinos, escola, trabalhos publicitários e diálogos sobre assuntos pertinentes ao que os fãs gostam.

Nas redes sociais, rumores de que Angélica teria sido a mandante do término dominam a plataforma do Instagram. Para quem não acompanhou, a apresentadora chegou a ser envolvida no caso após supostamente curtir uma publicação em que a ex-nora era detonada.

“Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros —às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional”, declarou.

Angélica então resolveu agir quando percebeu “a distorção do que estava sendo dito”. “Pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos”.