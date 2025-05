Ex de Johnny Depp teria dado à luz gêmeos de Elon Musk

Ex de Jonny Depp teria dado à luz gêmeos de Elon Musk - (crédito: Redes Sociais)

Amber Heard, conhecida por seu histórico conturbado com Johnny Depp, teria dado à luz um casal de gêmeos, conforme especulado pelo tabloide britânico Daily Mail.

O veículo sugere que os bebês podem ser filhos de Elon Musk, com quem a atriz manteve um relacionamento entre 2016 e 2018.

Os rumores sobre a paternidade dos gêmeos ganharam força após relatos de que Amber e Musk teriam congelado embriões durante o romance.

Em 2022, os dois teriam disputado judicialmente o destino desses embriões, com Musk supostamente tentando destruí-los, enquanto Amber buscava preservá-los para realizar o desejo de ser mãe novamente.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a suposta paternidade, mantendo o mistério em torno do nascimento dos gêmeos e a especulação sobre o envolvimento do bilionário, que já é pai de 14 filhos, incluindo dois com a cantora Grimes.