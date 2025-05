Mãe revela que Antonela Braga ficou sem se alimentar após polêmica

Antonela Braga, de 16 anos, apareceu no aniversário de Thaís Vasconcellos no Rio de Janeiro ao lado de sua mãe, Nathalia Braga, em entrevista ao portal LeoDias, dias após se envolver em uma polêmica com Duda Guerra.

A jovem, que soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no TikTok, agradeceu o apoio dos novos fãs e disse estar feliz com o crescimento nas redes.

Nathalia revelou que a filha ficou sem se alimentar após a confusão. "A Antonela ficou um dia e meio sem comer, sem colocar um grão de arroz na boca, e foi um momento muito difícil para todo mundo", contou.

Segundo ela, Antonela está recebendo apoio da família, profissionais e fãs que a acolheram durante o momento complicado.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de diálogo entre as famílias dos adolescentes, Nathalia reforçou que prefere deixar que os jovens resolvam suas próprias questões.

"Acredito que assuntos de adolescentes devem ser resolvidos entre eles. O mais importante é ter boas bases, ser honesto e caminhar com a verdade", finalizou.