Globo promove segunda rodada do pitch de talentos

Os Estúdios Globo realizaram, nesta semana, a segunda edição do Pitch de Talentos de Humor, liderado por Patricia Pedrosa, diretora do gênero humor nos Estúdios Globo. Além do foco na comédia, que contou com a presença de talentos famosos na internet, o pitch também contemplou talentos infantis.

No encontro, promovido em parceria com a área de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico, criativos e criativas, mapeados pela equipe de pesquisa, fizeram uma apresentação sobre sua trajetória, seus processos criativos e suas ideias, além de projetos que gostariam de desenvolver. Essa ação consiste em uma proposta para impulsionar a visibilidade dos talentos que estão no radar da pesquisa e desenvolvimento artístico.

“Estamos comprometidos em abrir espaço para que esses talentos brilhem e possam desenvolver projetos que realmente reflitam suas identidades. Eles são a alma desse encontro, e foi uma honra tê-los aqui nos Estúdios Globo”, comenta a diretora Patricia Pedrosa.

A iniciativa faz parte de uma série de investimentos dos Estúdios Globo para a captação e formação de talentos (autores, diretores, produtores, figurinistas, elenco) de diversas regiões do Brasil.

O trabalho da área de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico é apoiar essas iniciativas e olhar a cadeia de talentos artísticos, tanto os contratados quanto os que estão no mercado, com foco em quatro pilares fundamentais: Acesso, Aceleração, Relação com o Mercado e Influência. E dentro do pilar “Relação com o Mercado” está o Pitch de Talentos.

“Estamos atrás de talentos para projetos de não-ficção, e de boas histórias que representem o Brasil. A pessoa tem que ter uma interessância brasileira. Temos um olhar para o talento que representa um grupo, uma região, algo que facilite a identificação com o povo.

A partir desse encontro, as ideias que despertem um interesse do gênero são amadurecidas e dando tudo certo entram pra uma sala de desenvolvimento”, conta Fellype Pontes, gerente do núcleo de gestão artística da Globo e responsável por ações de desenvolvimento para elenco e criadores.

Ainda no encontro, o grupo fez um tour pelos Estúdios Globo. “Enquanto estamos em loco buscando talentos para conhecer na região onde moram e vivem, também queremos trazer as pessoas pra cá, para que conheçam a Globo”.