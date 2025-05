Virginia chega a Brasília para depor em CPI das Bets

Virginia Fonseca desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (12/05) para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga o mercado de apostas on-line.

A sessão está marcada para a manhã desta terça-feira (13/05), às 11h, e será conduzida por parlamentares que apuram possíveis irregularidades no setor.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou momentos da viagem, mostrando que foi acompanhada pelo marido, Zé Felipe, e as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

Mesmo na condição de testemunha, Virginia terá que responder às perguntas dos deputados, exceto aquelas que possam incriminá-la.

Por ter sido convocada oficialmente, a influenciadora não pode faltar ao depoimento, salvo em casos de decisão judicial ou motivo de saúde comprovado.