Virginia perde a paciência e clima pesa com Soraya Thronicke em CPI

Virginia perde a paciência com parlamentar - (crédito: reprodução TV Senado)

O clima entre Virginia Fonseca e a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) esquentou durante o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Durante as declarações, a apresentadora do SBT perdeu a paciência e levantou a voz contra a parlamentar.

Após a apresentação de um vídeo antigo da famosa, Soraya foi repreendida por Virginia. "Pô, o negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente!", disparou Fonseca, argumentando que se tratava de um conteúdo produzido sob normas diferentes das atuais.

Segundo Virginia, não seria justo utilizar vídeos de tempos atrás como base para os questionamentos. No mesmo instante, Soraya rebateu: “Virginia, estou tratando a senhora com muita humanidade...”, ao que a influenciadora interrompeu, pedindo desculpas: “Eu também, me desculpa”.

Na ocasião, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Dr. Hiran (PP-RR), tentou amenizar o clima na sessão. “Vim pedir para mantermos essa oitiva harmônica”, solicitou.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o episódio. "A princesinha se irritou foi? Toda honra e toda gloria", "Tenho vergonha da Virgínia e tem gente que defende ela", "A Soraya fazendo o trabalhado que deveria ser feito por todos! E não pedindo para tirar foto e mandar beijinho".