Namorada de Belo rompe silêncio após declarações de Gracyanne Barbosa

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, não deixou barato as "provocações" de Gracyanne Barbosa. A musa fitness afirmou, na última segunda-feira (12), que quer voltar com o pagodeiro. Nas redes sociais, a modelo quebrou o silêncio e respondeu à altura às declarações da ex-BBB.

Usando a foto de uma bolsa de grife, Rayane Figliuzzi convidou os seguidores para um jantar com o “boy” — termo em inglês que significa namorado. A modelo optou por fazer um vídeo no estilo vlog e mostrou, além da bolsa, o look que iria usar com o pagodeiro.

Nos comentários, Rayane recebeu inúmeros elogios. "As recalcadas piram! Sua postura e suas atitudes te fazem superior a qualquer notícia em sites de fofoca! É você quem foi escolhida, é você quem está ao lado dele, é com você que ele quer ficar! Sou fã de vocês dois juntos!" e "A ex não superada surtando e a atual nem aí pra ela" foram algumas das mensagens.

Para quem não acompanhou, Gracyanne Barbosa deixou o público de queixo caído ao revelar que deseja voltar com o cantor Belo. Em entrevista concedida ao colunista Leo Dias, a dançarina declarou que ainda ama o ex-marido e que respeita o relacionamento atual dele.

"Eu respeito o fato de ele estar em outro relacionamento. Mas, se você me perguntar se ainda o amo, eu amo", respondeu a dançarina. "Mas eu não perguntei isso, eu perguntei se você quer voltar com ele", insistiu o colunista. "Quero", afirmou Gracyanne.

Saiba Mais Mariana Morais Virginia Fonseca revela farsa das Bets ao depor em CPI

Virginia Fonseca revela farsa das Bets ao depor em CPI Mariana Morais Virginia Fonseca: Veja primeiras imagens da influencer na CPI das Bets

Virginia Fonseca: Veja primeiras imagens da influencer na CPI das Bets Mariana Morais Banda IRA anuncia show acústico 20 anos em Brasília

Banda IRA anuncia show acústico 20 anos em Brasília Mariana Morais Gabigol e Rafaella Santos terminam namoro mais uma vez

Gabigol e Rafaella Santos terminam namoro mais uma vez Mariana Morais Virginia chega a Brasília para depor em CPI das Bets