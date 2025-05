Em amamentação da filha, Bia Miranda fuma baseado e gera revolta

Bia Miranda causou revolta nas redes sociais nesta terça-feira (13), após compartilhar com o público um vídeo polêmico. Nas imagens, a influenciadora aparece deitada ao lado de Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, pedindo um baseado de maconha.

A influenciadora, no entanto, está em período de amamentação. Na última semana, Bia Miranda deu à luz sua segunda filha, Maysha. A bebê nasceu prematura, com apenas oito meses de gestação. A chegada da menina causou um rebuliço na web, uma vez que a ex-A Fazenda estava sozinha, sem a presença do companheiro.

Para quem acompanha, essa não é a primeira vez que a neta postiça de Gretchen gera polêmica envolvendo o uso de maconha. Recentemente, quando ainda estava grávida, a influenciadora defendeu o uso do entorpecente durante a gestação.

Segundo ela, durante a gravidez há muita falta de apetite, e a droga a ajudava nesse sentido. “Dá muita fome, te dá sono, você consegue dormir. Tem grávida que tem insônia. Aí, tranquilão”, afirmou a filha de Jenny Miranda.

Após inúmeras críticas, Bia Miranda se defendeu: "Sempre que eu vou fumar um, vocês falam: ‘Ah, mas a Bia está grávida’, ‘Faz mal para a gravidez’. Não faz mal, parça. Você fumar um não faz mal. Cigarro faz mal, o verdinho não faz mal”, declarou.