Virginia Fonseca revela farsa das Bets ao depor em CPI

Convocada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Virginia Fonseca revelou, nesta terça-feira (13), que os vídeos divulgados nas redes sociais não são reais. Nas imagens que circulam pela web, a apresentadora do SBT aparece ganhando dinheiro em cassinos virtuais.

“Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real?”, indagou Soraya Thronicke. “Não”, respondeu Virginia. A parlamentar prosseguiu com o questionamento: “Em qual tipo de conta foram gravados?”. A influenciadora explicou logo depois: “Conta que eles mandam o login e a senha, e aí é a conta para publicidade.”

Na declaração dada à senadora Soraya Thronicke, Virginia Fonseca detalhou que as gravações, que normalmente mostram altos ganhos online, não são realizadas em contas particulares, mas sim em perfis disponibilizados pelas próprias plataformas.

“É uma conta feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake”, explicou a famosa. “O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles usam para jogar”, declarou Virginia Fonseca. Ainda durante o depoimento, a influenciadora negou que recebia 30% das perdas dos apostadores.

“O que aconteceu foi que fechei meu contrato com a Esporte da Sorte e, nesse valor que eles me pagaram [R$ 29 milhões, segundo a publicação], se eu dobrasse o lucro deles, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum recebi sobre perdas dos seguidores, nunca houve isso no contrato. Mas esse valor nunca foi dobrado, então nunca recebi um real a mais do que o contrato”, disse.