Duda Guerra abre o jogo sobre reconciliação com Benício Huck

Solteira, Duda Guerra comentou sobre os últimos acontecimentos envolvendo o ex-namorado, Benício. A estudante, que terminou o relacionamento com o filho de Luciano Huck e Angélica, revelou se ainda conversa com o ex-namorado e como está seu relacionamento com a influenciadora Antonella.

Em entrevista concedida ao colunista Leo Dias, Duda respondeu aos rumores de que estaria conversando com Benício durante a madrugada. "A gente está bem. Cada um está seguindo o seu próprio caminho", disse ela.

Na ocasião, Duda também comentou sobre a festa da última segunda-feira (12), da qual Antonella também participou. A influenciadora revelou que não encontrou a estudante. Em relação aos ex-sogros, Duda afirmou que não teria nenhum recado para eles e que tudo já foi esclarecido.

Além disso, a jovem foi questionada sobre como lida com os ataques na web. "Como já tinha comentado, acredito que tenho uma cabeça muito boa para lidar com a internet. As pessoas ficam muito doentes com esse negócio de julgamento, hate, críticas."

"Eu tento me blindar muito diante dessas situações. Posto muito conteúdo, mas consumo pouco, justamente para não ficar vendo muitas coisas. Então, acho que sou uma pessoa que consegue lidar super bem com todas essas situações", declarou Duda Guerra.