Luana Piovani detona Virginia: "Que o karma da desgraça inunde a vida dela"

Luana Piovani não economizou nas críticas a Virginia Fonseca após o depoimento da influenciadora na CPI das Bets nesta terça-feira (13/5). A empresária compareceu ao Senado acompanhada do marido, Zé Felipe, para responder perguntas sobre a promoção de apostas online, tema que tem gerado grande repercussão nas redes sociais.

No Instagram, Piovani repostou um vídeo que mostrava parlamentares rindo de uma fala de Virginia no início da sessão. “Deus abençoe nossa audiência, bora para cima”, disse a influenciadora ao iniciar seu depoimento, irritando a atriz.

“Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o ‘karma’ da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, escreveu a atriz, demonstrando sua insatisfação.

Além do vídeo, Piovani também compartilhou um texto criticando o comportamento de Virginia.

“Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, make, ou look… Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste”, dizia a postagem.