Edson Celulari sobre produção da primeira vez da filha: "Não fui consultado"

Edson Celulari se pronunciou após as declarações de Claudia Raia sobre a primeira vez da filha do casal, Sophia, de 22 anos. Durante uma entrevista, a atriz revelou que organizou toda a situação para que a jovem se sentisse à vontade no momento.

Ao ser questionado pelo Portal Paparazziando, Edson afirmou que não sabia dos detalhes mencionados pela ex-mulher. "Não, não fui consultado. Eu não vi essa declaração. Eu só acho que, se a Sophia curtiu o que ela vivenciou, está tudo bem. Acho que tem que perguntar para a Sophia como foi", respondeu o ator.

O ator ainda demonstrou certa cautela ao tratar do tema, sugerindo que essa questão é mais pessoal para a filha. Quando o entrevistador mencionou que talvez a conversa fosse mais apropriada entre mulheres, Celulari concordou, encerrando o assunto. "Um pouco isso", completou.

Claudia, que sempre falou abertamente sobre sua relação com os filhos, revelou em uma entrevista ao PodDelas que ajudou a filha a se preparar para o momento.

"Sophia nós organizamos tudo. Fiz toda uma produção. Sim e saí. Foi lindo, foi incrível. Organizei porque ela pediu. Fomos ao ginecologista, sentei do lado, perguntei se ela queria que saísse, mas disse que poderia ficar", contou.

Sophia, que é fruto do casamento de mais de 17 anos entre Claudia e Edson, hoje segue sua própria carreira e costuma manter sua vida pessoal fora dos holofotes, optando por não comentar diretamente o assunto.