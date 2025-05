Pedro Scooby reage à vitória de Luana Piovani na Justiça

Pedro Scooby se pronunciou sobre a recente vitória de Luana Piovani na Justiça, após anos de tensões e processos envolvendo a ex-esposa. Durante uma conversa rápida no aeroporto do Rio de Janeiro, o surfista falou sobre o atual estado da relação com a mãe de seus filhos.

Questionado pelo portal Paparazziando, Scooby destacou que, apesar dos altos e baixos, eles mantêm uma relação amistosa.

"Está tudo bem com ela, a gente se fala. Não somos inimigos, não!", afirmou o ex-BBB, mostrando que os dois seguem tentando manter o equilíbrio pelo bem dos filhos.

O casal, que já protagonizou embates públicos, tem buscado amenizar as tensões. Recentemente, Luana também comentou sobre a situação, afirmando que a relação pessoal com Scooby está “maravilhosa” e que ambos têm se esforçado para manter um diálogo saudável.

O histórico de disputas entre eles é marcado por ações na Justiça portuguesa, que incluem proibições para evitar que Luana mencione o nome do surfista nas redes sociais.