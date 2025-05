Sabrina Sato revela ter passado por duas perdas gestacionais

Sabrina Sato abriu o coração ao falar sobre as dificuldades que enfrentou ao lado do marido, Nicolas Prattes. Em entrevista à revista Glamour, a apresentadora revelou que sofreu duas perdas gestacionais no ano passado, algo que poucos sabiam.

"Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens. Vivi o luto trabalhando", desabafou.

Apesar do trauma, Sabrina afirmou que não perdeu o desejo de aumentar a família, mas prefere lidar com isso sem tanta pressão.

"Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso, nem a Zoe", contou a mãe da pequena de cinco anos, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle.

Além do apoio dos fãs, a apresentadora ressaltou a importância do companheirismo de Nicolas durante esse período delicado. "O Nicolas, apesar de ser mais novo que eu, é maduro, sabe o que quer. Ele é extremamente cuidadoso e responsável. A gente conversa muito sobre tudo. Vivemos o luto juntos e com muita presença", completou Sabrina.

Uma das perdas ocorreu em novembro do ano passado, quando Sabrina estava na 11ª semana de gestação. Na época, a apresentadora foi internada em São Paulo e recebeu alta no dia seguinte. O caso foi amplamente noticiado, mas a segunda perda permaneceu desconhecida até agora.