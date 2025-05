Virginia perde 230 mil seguidores após depoimento na CPI das Bets

Virginia Fonseca, que conta com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, sofreu uma queda expressiva em sua base de fãs após prestar depoimento à CPI das Bets no Senado, na última terça-feira (13/5).

Segundo dados do Social Blade, a influenciadora perdeu cerca de 239 mil seguidores após a sessão, na qual foi questionada sobre seus contratos publicitários com empresas de apostas.

Durante a audiência, Virginia foi questionada sobre os valores recebidos para promover plataformas de jogos online, mas optou por não revelar o maior cachê que já faturou com esse tipo de publicidade, o que gerou repercussão negativa nas redes sociais.

Apesar da perda expressiva, os números representam menos de 1% do total de seguidores da influenciadora, que continua como uma das maiores personalidades digitais do Brasil.

O depoimento de Virginia ocorreu em meio ao avanço das investigações sobre a influência de apostas online no público jovem, tema que tem sido alvo de intensos debates no Senado.