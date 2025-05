Luana Piovani rebate Zé Felipe: "Ignorantes não têm raciocínio"

Luana Piovani não deixou passar os xingamentos que recebeu de Zé Felipe nas redes sociais e respondeu com uma mensagem direta.

O cantor sertanejo atacou a atriz após ela criticar a esposa dele, Virginia Fonseca, que recentemente prestou depoimento à CPI das Bets. Zé Felipe usou palavras ofensivas para defender Virginia, mas Luana rebateu chamando-o de ignorante e questionando sua capacidade de argumentação.

Além da resposta, Luana compartilhou uma publicação que classifica a atitude do cantor como um ato de machismo. Para a atriz, os ataques partem de pessoas sem vocabulário ou linha de raciocínio clara, reforçando seu posicionamento contra esse tipo de comportamento nas redes sociais.

Ela ainda declarou que não pretende prolongar a troca de farpas, afirmando que “não joga luz em sombra”. A polêmica começou quando Luana criticou Virginia Fonseca após seu depoimento na CPI das Bets, no Senado.

A influenciadora foi questionada sobre campanhas publicitárias relacionadas a jogos de aposta, e Luana usou as redes para manifestar seu descontentamento com a postura da esposa de Zé Felipe. A situação escalou rapidamente com as respostas agressivas do cantor.

Durante a confusão, Luana também criticou a postura de Virginia no depoimento, especialmente o uso repetido de referências religiosas para se justificar.

A atriz chegou a afirmar que sentiu “ódio” ao ver a influenciadora falar em Deus durante a sessão e chamou a atitude dela de desrespeitosa, sugerindo que o karma a alcançaria.