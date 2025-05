Juju Salimeni mostra reação alérgica: "Estou tendo que andar toda tampada"

Juju Salimeni usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (14/5) para compartilhar uma reação alérgica que está enfrentando. A empresária e influenciadora contou que a região peitoral, a barriga e os braços estavam cheios de bolinhas vermelhas e, por isso, estava tendo que usar um casaco.

"Gente, eu não sei o que aconteceu que ontem surgiu uma alergia em mim que estou tendo que andar toda tampada.

Estou todinha empipocada, daqui até aqui", contou a musa fitness mostrando a reação. "Hoje, eu só usei roupa fechada", disse ela em um intervalo do seu treino na academia.

Juliana relatou que comentou com sua personal trainer, Grace Fiod, e que a profissional acha que pode ser alergia a frutos do mar.

"Eu estava falando com a Grace, ela falou que acha que foi frutos do mar que eu comi no fim de semana. Só que aí eu já estava com problema que eu tinha ficado meio ruim da barriga na outra semana Meu intestino não está lá essas coisas. É alguma reação, vou ter que ficar andando assim até quando", questiona.