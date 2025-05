Bruna Marquezine curte comentários detonando Virginia Fonseca

Bruna Marquezine virou o centro das atenções na tarde desta quinta-feira (15). Em meio aos últimos acontecimentos envolvendo Virginia Fonseca, a atriz reagiu a um compilado de comentários criticando a influenciadora. Até o momento, as curtidas seguem intactas, o que levantou ainda mais rumores de uma possível treta entre as beldades.

As curtidas deixadas por Bruna Marquezine estavam relacionadas aos memes sobre o depoimento da influenciadora na CPI das Bets. Vale lembrar que Virgínia segue a artista no Instagram, mas Bruna não a segue de volta.

Entre as figurinhas sarcásticas criadas pelos usuários com as quais Bruna interagiu, Virginia era comparada a Suzane von Richthofen, a estudante de Direito condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. Atualmente, ela cumpre pena em regime aberto desde janeiro de 2023.

Além da comparação, outro meme curtido por Marquezine comentava sobre a façanha de Virginia Fonseca em se passar por inocente diante do Congresso Nacional. A publicação insultava a influenciadora, chamando-a de mau caráter.

No início de março, Bruna Marquezine protagonizou uma torta de climão nas redes sociais após evitar a exposição da sua imagem na festa de aniversário do ex-namorado João Guilherme. Virginia Fonseca, que estave presente na celebração, afirmou que a atriz não gosta de postar e que respeitou o desejo dela.