Latino vira alvo de piadas após exagerar na harmonização facial

Latino virou assunto nas redes sociais após aparecer com o rosto visivelmente transformado por procedimentos estéticos. O cantor, conhecido por hits como "Festa no Apê", passou por uma harmonização facial que não passou despercebida pelos fãs.

Os internautas não perdoaram e lotaram as redes sociais com comparações inusitadas. "Achei que fosse a Sabrina Sato", brincou um seguidor.

"Ficou parecendo o Ken e o Eliezer juntos", escreveu outro. "Já vi queixo quadrado, mas que estica a cabeça é a primeira", ironizou mais um.

Apesar da repercussão, Latino garantiu que não se abala com as críticas. "Não me importo", afirmou o cantor, minimizando as piadas.

"Fiz o procedimento com profissionais especializados e estou muito satisfeito com o resultado", completou.

Latino, que sempre foi conhecido pelo estilo ousado e pelas mudanças no visual ao longo dos anos, parece ter levado as brincadeiras na esportiva. Nos bastidores, o cantor segue firme em seus projetos e não se deixa afetar pela pressão estética das redes.