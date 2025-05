Tatá Werneck explica saída de Adriano Imperador em gravação da Globo

Tatá Werneck esclareceu o motivo da saída repentina de Adriano Imperador durante a gravação do "Lady Night" na Globo. Em conversa exclusiva com a colunista Carla Bittencourt, a apresentadora revelou que um problema técnico teria atrasado as filmagens, o que levou o ex-jogador a deixar o set.

"A gente teve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos. Mas assim, ele foi um amor comigo. Me chamou pra jantar com a família dele", comentou Tatá.

A situação ocorreu na última quinta-feira (15/5), e fontes nos bastidores indicam que Adriano parecia nervoso mesmo antes do início das gravações.

Apesar do clima tenso, a apresentadora fez questão de destacar que o ex-jogador não foi rude com ela e que os dois mantêm uma relação amigável. Nas redes sociais, Adriano até publicou uma foto ao lado de Tatá, reforçando a amizade.

Apesar das explicações, algumas fontes afirmam que a tensão nos bastidores foi maior do que aparenta. Segundo relatos, Adriano teria se irritado ao ser abordado por um figurinista que pediu para ele trocar a camisa devido a uma logo, o que teria contribuído para seu desconforto no set.