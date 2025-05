Cauã Reymond revela motivo de não divulgar mais casa de aposta

Cauã Reymond veio a público revelar o motivo que o fez desistir de divulgar casas de apostas nas redes sociais. Em entrevista ao portal Leo Dias, o ator contou que foi incentivado por outros famosos a fazer propaganda dos joguinhos de azar.

"Eu acho que tem certas situações que, quando você vê... Eu vi que muitas pessoas faziam propaganda. Eu fiz propaganda há pouquíssimo tempo. Eu realmente não vi problema, quando vi grandes personalidades fazendo — o próprio Galvão, Vinícius Jr., Seu Jorge, Ludmilla — então eu não vi problema."

Cauã resolveu mudar de ideia após um ano de faturamento elevado. De acordo com informações do portal F5, o ator chegou a ganhar cerca de R$ 22 milhões. Devido à má repercussão, Reymond encerrou o vínculo com a plataforma de apostas Bateubet na última semana.

"Mas, quando eu vi o que estava acontecendo, eu tomei essa decisão. Não sei se os outros colegas vão tomar ou não, mas eu tomei essa decisão e fui influenciado por outros colegas. A decisão, óbvio, é minha, eu sou responsável, mas eu não via grande problema nisso. A gente aprende."

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações: "É admirável a forma como ele responde às perguntas sem enrolação e sempre de forma educada", "Parabéns pra ele. Ajudando a população a não viciar em jogos", "Perfeita colocação! Eu divulguei por poucos meses, quando tive noção de tudo o que tinha por trás, repensei e parei. Errar é humano, agora permanecer no erro é questão de caráter mesmo."