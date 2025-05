Adriano Imperador abandona gravação do 'Lady Night'

Adriano Imperador surpreendeu a todos ao abandonar as gravações do "Lady Night" antes mesmo do início do programa. Segundo informações exclusivas da colunista Carla Bittencourt, o ex-jogador chegou aos Estúdios Globo nesta quinta-feira (15/5), mas teria desistido de participar e saído do local sem explicações, deixando a produção.

Fontes que estavam nos bastidores afirmam que Adriano parecia "destemperado" e não estava em seu melhor estado. "Ele chegou, ficou um tempo e desistiu. Parecia não estar 100% sóbrio", revelou uma das pessoas presentes.

Mesmo após ter publicado um vídeo animado a caminho do estúdio, a situação rapidamente mudou ao chegar ao local.

Além disso, relatos apontam que o ex-atleta teria se desentendido com membros da equipe de produção. "Foi uma confusão generalizada. Ele destratou todo mundo e foi super grosseiro", afirmou outra fonte, que preferiu não se identificar.

A gravação faria parte da nova temporada do "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, que já recebeu diversos nomes do esporte e do entretenimento ao longo dos anos. Adriano, no entanto, não chegou a se posicionar sobre o ocorrido até o momento da publicação desta matéria.