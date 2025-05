Rico Melquíades detona Antonia Fontenelle: "Velha amargurada"

Rico Melquíades e Antonia Fontenelle protagonizaram uma nova troca de farpas que movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (15/5). Tudo começou quando a youtuber fez comentários ácidos sobre a aparência do ex-Fazenda, o chamando de “demônio” e “feio da garoa” em um vídeo no Instagram.

Fontenelle, que vive nos Estados Unidos, ainda ironizou o visual de Rico durante a CPI das Bets, onde ele foi uma das figuras mais comentadas.

Sem deixar passar, Rico respondeu com uma série de provocações. “Você é uma velha amargurada. Nenhuma emissora no Brasil lhe quer, por isso você criou um canal flopado no YouTube. Você nem pra reality show é convidada, pra você ver o quão insignificante você é”, disparou.

O humorista ainda lembrou que a youtuber teria deixado o Brasil para evitar problemas judiciais, em uma referência às polêmicas que marcaram a carreira dela.

Rico não parou por aí e, nos stories do Instagram, seguiu com as alfinetadas. Ele sugeriu que Fontenelle procurasse procedimentos estéticos e ainda ironizou a idade dela.

“Você já tá precisando fazer uma cirurgia aí embaixo, porque já tá murcha”, provocou, encerrando o desabafo com mais uma provocação: “Velha coroca, amargurada”.