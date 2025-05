Angelica opina sobre a educação dos filhos: "Tem que deixar quebrar a cara"

Angélica gerou polêmica na última segunda-feira (19), durante sua participação no podcast Pé no Sofá Pod. A apresentadora, que voltou a ser um dos assuntos mais comentados após o fim do namoro do filho Benício com Duda Guerra, falou sobre os desafios de educar filhos adolescentes.

"A gente quer que tudo seja perfeito para eles. A gente fica vendo de longe e pensa: 'O que eu faço para ajudar?' Mas tem coisas que você não pode fazer. Tem que deixar quebrar a cara. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente: deixar quebrar a cara para aprender", declarou a loira em conversa com Giulia Costa e Flávia Alessandra.

Angélica também comentou sobre a personalidade dos filhos: "Com o Joaquim, falo muito. O que vem na minha cabeça, eu falo, porque sei que ele vai assimilar aquilo. Com o Benício, como ele tem essa coisa questionadora, tenho que ter um jogo. Tenho que falar até certo ponto, voltar duas casinhas, andar mais três... É conhecer os filhos e saber como lidar com cada um para que a sua mensagem chegue e ele assimile, e não vire uma coisa chata", disse.

Por fim, a apresentadora confessou que, em algumas situações, prefere que Luciano Huck resolva diretamente com os filhos: "Às vezes, tem coisas que ele diz: 'Deixa que eu falo'. Ele fala para mim: 'Você é mais emocional, pode ir além'. E realmente é verdade! Vai subindo um negócio... Quando vejo, estou falando algo que não gostaria, porque aquilo não vai funcionar. Eu sei as minhas limitações", concluiu.

Vale lembrar que, recentemente, Angélica se envolveu em uma polêmica relacionada à ex-nora, Duda Guerra, e ao filho do meio, Benício. A apresentadora precisou se pronunciar após, supostamente, curtir publicações com insultos à influenciadora. Ela, no entanto, negou qualquer intenção de compactuar com ataques à jovem.