Namorado de Sandy se descuida e expõe a cantora em vídeo

Pedro Andrade bem que tentou não expor a namorada, Sandy, mas já era tarde demais. Enquanto conversava com os seguidores, alguns fãs notaram a cantora ao fundo do vídeo. A filha de Xororó tentou disfarçar e sair da mira da câmera, mas a breve aparição foi suficiente para viralizar na web.

Nas imagens, Pedro grava um vídeo em estilo selfie. Ao fundo, Sandy aparece olhando desconfiada na direção do namorado, tentando evitar a exposição. Logo após a publicação, o médico apagou rapidamente o registro. No entanto, a tentativa falhou, e a artista acabou sendo flagrada.

Vale lembrar que o casal optou por viver o romance de forma discreta. Segundo rumores, os dois estão juntos desde fevereiro do ano passado. A relação, no entanto, teria ficado mais séria em agosto, quando foram flagrados em uma viagem romântica.

Em entrevista à revista Quem, Sandy comentou sobre as especulações envolvendo seu relacionamento com o médico: "Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, né? Porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, também, a minha vida sempre foi assim", declarou a cantora.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao flagra e questionaram a postura reservada da artista:

"Gente, por que essa menina é assim?", "E qual o problema em aparecer?", "Gente, por que ela quis ser famosa se não gosta de aparecer?", comentaram alguns usuários.