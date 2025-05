Latino desabafa sobre filho dependente químico: "Cansei"

Latino usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/5) para fazer um desabafo intenso sobre um de seus dez filhos. Sem citar o nome do rapaz, o cantor revelou que o jovem enfrenta problemas com dependência química e afirmou que não aguenta mais ser alvo de ameaças e chantagens por parte dele.

O cantor contou que só conheceu esse filho quando ele já tinha 18 anos e, desde então, tentou dar suporte de todas as formas. Latino chegou a acolher o rapaz em sua própria casa, mas enfrentou dificuldades. “Ele não queria trabalhar e ainda agrediu minha atual esposa. Depois foi morar com a mãe e também a agrediu”, disse o artista, visivelmente abalado.

Segundo Latino, a gota d'água foi a tentativa constante de extorsão. “Ele dizia que, por ser meu filho, se falasse mal de mim, as pessoas acreditariam. Eu dei dinheiro por anos com medo do julgamento alheio, mas só estava financiando o álcool e as drog*s”, revelou.

Ele reforçou que, apesar do amor de pai, precisou tomar distância para preservar sua saúde mental. No vídeo, o cantor explicou que tentou guiar o filho para uma vida mais estável, oferecendo oportunidades, apoio financeiro e moradia. No entanto, se viu esgotado.

“Eu achei que estava ajudando, mas só estava piorando. Entendi que o certo era orientar, incentivar a trabalhar, a ter dignidade. Mas eu estava apenas alimentando o vício dele.”