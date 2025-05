Mãe de Virginia desabafa sobre morar na mansão da filha: "Casa é dela"

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, abriu o coração sobre a convivência na mansão luxuosa da filha em Goiânia. Em entrevista, ela admitiu que, apesar de se sentir em casa, não se sente à vontade para receber amigos ou levar o namorado para a residência.

“A casa é dela, eu me sinto em casa, mas não tenho coragem de convidar meus amigos para jantar lá. Também evito levar meu namorado, ele só vem quando tem festa”, revelou Margareth no programa “Sabadou”, do SBT.

A influenciadora Virginia mora na mansão com o marido Zé Felipe, os filhos e a mãe, em uma residência que levou três anos para ser concluída. O imóvel conta com sete suítes, piscina com cascata, spa, sala de cinema e outros espaços de lazer.

Margareth ainda comentou sobre o desejo de ter um espaço próprio em Goiânia, para ter mais liberdade para organizar encontros e dar mais privacidade a todos.

Ela acredita que um apartamento seria útil tanto para ela quanto para a filha, que precisa de uma base na cidade.