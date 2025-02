Mãe de Virginia Fonseca engata namoro com músico 20 anos mais novo

O suposto namoro entre Margareth Serrão, de 59 anos, e o cantor Danilo Nascimento, de 38 anos, vem causando um rebuliço na web. De acordo com o colunista Erlan Bastos, do portal "Em OFF", o músico teria abandonado a namorada Karolayne Lima, que está grávida, alegando que a criança não é dele.

Além do abandono, o cantor teria procurado a ex e ordenou que a moça desativasse o perfil do instagram. Ainda de acordo com o jornalista, Danilo chegou a cortar a ajuda de custo que dava a Karolayne. Ele também disse que só voltaria a ajudar depois de fazer o teste de DNA.

Para quem não conhece, Danilo Nascimento é sanfoneiro, amigo da família de Leonardo. Em entrevista ao portal Léo Dias, Margareth confirmou o affair. Apesar da proximidade, ela esclareceu que ainda não se trata de um namoro, já que o primeiro encontro aconteceu há menos de quinze dias.

Virginia Fonseca revela se sustenta a mãe

Vale lembrar que a matriarca apresenta, na companhia da filha, a atração "Sabadou com Virginia". E diferente do que muitos acreditam, Margareth não é sustentada por Virginia. A loira chegou a afirmar que a mãe faz questão de manter a sua independência financeira. "Sempre trabalhou e sempre teve o dinheiro dela. Inclusive eu aprendi isso com ela: a nunca depender de ninguém e sempre ir atrás do meu".

Mesmo permitindo que a mãe use seu dinheiro, a empresária revelou que Margareth raramente faz isso: "Ela tem um cartão meu, mas não usa. Só quando precisa comprar algo para mim ou para as Marias", contou a influenciadora.