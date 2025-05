Luana Piovani desembarca no Brasil detonando governantes

Luana Piovani mal desembarcou em solo brasileiro e já causou polêmica. A influenciadora se revoltou ao se deparar com uma propaganda de apostas esportivas (bets) exibida no aeroporto, ilustrada com a imagem do jogador Vinícius Jr. Sem papas na língua, a atriz criticou duramente a normalização das apostas no país e aproveitou para alfinetar os governantes.

“Olha aí, a vergonha nacional! A gente chega no aeroporto e o povo mandando a gente jogar… palhaçada! Vergonha nacional, isso sim”, disparou Luana, que recentemente entrou em conflito com Zé Felipe após criticar Virginia Fonseca.

Na sequência, ela não poupou críticas a Vinícius Jr. e Galvão Bueno, que estampavam a propaganda. “Olha o Brasilzão incentivando o povo todo a se ferrar! E viva o Vini Jr., que já nem se deixa marcar mais, e o desavergonhado do Galvão Bueno.”

Luana também levantou um questionamento sobre a lógica por trás da legalização das apostas, comparando com outras práticas proibidas no país: “O que eu fico tentando entender é a falta de lógica. Não pode mais anunciar cigarro, né? E por quê? Porque incentiva o consumo de algo que mata as pessoas.”

E concluiu seu desabafo com uma crítica direta às autoridades: “E por que estão incentivando as apostas? Para todo mundo se ferrar? Vamos virar uma epidemia nacional de suicídio? Todo mundo endividado? Cigarro não pode, mas aposta pode? Crueldade dos governantes que legalizaram isso num país onde a população não foi ensinada a discernir.”