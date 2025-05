Simone Mendes chora após ficar sem voz e não conseguir cantar

Simone Mendes comoveu o público ao revelar que estava sem voz para fazer o que mais ama: cantar. Ovacionada durante sua apresentação no Curitiba Country Festival, a sertaneja caiu no choro ao compartilhar com os fãs a dificuldade de se apresentar com a voz falhando. A artista foi acolhida com carinho pela plateia.

"Oi, gente... Hoje eu nem deveria estar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas estou sem voz. Minha voz está rouca, falhando. E uma das piores coisas para um artista é não conseguir fazer com excelência aquilo que mais ama", desabafou, visivelmente emocionada.

Em meio a aplausos, Simone pediu o apoio do público para cantar seus maiores sucessos. "Estou sem voz, mas não podia deixar de abraçar vocês. Espero que sejam minha segunda voz hoje", declarou a cantora, tocando os fãs presentes.

Nas redes sociais, Simone recebeu uma onda de apoio e admiração: "Mesmo sem voz, ela deve ter dado um show. Que profissional comprometida!", comentou uma fã. "Por isso é uma grande artista: humilde, generosa e de coração enorme", escreveu outra.

Além dos elogios, ficou claro que o talento de Simone vai além de uma bela voz. Mesmo enfrentando dificuldades para cantar, ela escolheu estar presente, provando que o seu talento está também no carinho, na humildade e na verdade com que se conecta com o público.