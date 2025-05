Isabel Veloso esclarece remissão do câncer após críticas: "Não é cura"

Isabel Veloso, de 19 anos, usou as redes sociais para esclarecer o que realmente significa estar em remissão de um câncer. A influenciadora digital, que recentemente se tornou mãe, foi alvo de críticas após lançar um curso voltado ao apoio emocional e à rotina de pacientes oncológicos. Em resposta, ela explicou sua atual condição de saúde e desabafou sobre os mal-entendidos.

“Gente, vou repetir algo que já falei antes: remissão não é cura. Para ser considerada curada, eu preciso ficar cinco anos seguidos sem qualquer sinal da doença. Entrei em remissão graças a um novo tratamento que comecei este ano, uma imunoterapia”, explicou Isabel, em vídeo publicado no Instagram.

A jovem também detalhou o processo que enfrentou para conseguir a medicação necessária. “Foi uma loucura. Precisei entrar na Justiça para ter acesso ao medicamento. Felizmente, consegui, respondi bem e fui submetida à imunoterapia com o objetivo de realizar um transplante de medula óssea com doador. Esse transplante pode me manter mais tempo em remissão, se tudo der certo”, completou.

Isabel reforçou que sua batalha ainda não chegou ao fim: “Minha doença é refratária, ou seja, ela já resistiu a todos os tratamentos que fiz até hoje. Pode ser que resista a esse também? Sim, pode. Fiquei feliz com a notícia da remissão, comemorei, mas isso não significa que estou curada.”

Curso de Isabel Veloso gera debate nas redes sociais

Com o intuito de ajudar outras pessoas que enfrentam o câncer, Isabel lançou um curso voltado ao suporte emocional e à rotina de pacientes oncológicos. A proposta foi pensada para orientar e acolher quem vive o mesmo desafio, com base em sua própria experiência.

No entanto, o projeto dividiu opiniões. Enquanto muitos internautas elogiaram a iniciativa como um gesto de empatia e solidariedade, outros a criticaram, alegando que a influenciadora estaria tentando lucrar com sua condição. Isabel ainda não se pronunciou diretamente sobre as críticas ao curso.