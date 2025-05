Aos 16 anos, Duda Guerra, ex de Benício Huck, revela diagnóstico de tumor

Duda Guerra voltou a movimentar as redes sociais. Durante uma interação com seus seguidores no Instagram, a influenciadora foi questionada sobre uma cicatriz visível no braço. Ao responder, surpreendeu ao revelar que a marca é resultado de um tumor benigno.

“É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso), formado pelo crescimento anormal de vasos sanguíneos”, explicou a ex-namorada de Benício Huck, compartilhando ainda uma foto de quando era bebê para ilustrar o diagnóstico.

Entenda o que é um hemangioma

Hemangiomas são tumores vasculares benignos causados pelo crescimento desordenado de vasos sanguíneos. Embora possam surgir em qualquer fase da vida, são mais comuns na infância e em pessoas acima dos 50 anos. Geralmente, não provocam dor, mas em alguns casos podem se romper, resultando em sangramentos.

Duda confirma término com Benício Huck após polêmica

No último dia 13, Duda também confirmou o fim de seu relacionamento com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. O rompimento ocorreu após uma polêmica nas redes sociais envolvendo a influenciadora Antonella Braga.

“A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação. Não pensamos em voltar”, afirmou. A estudante contou ainda que, por conta da rotina de trabalho, optou por seguir os estudos em formato remoto.