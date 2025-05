Neymar perde desafio de R$ 2,8 milhões proposto por MrBeast

Sorte no amor, azar no jogo? A fase de Neymar continua turbulenta. Após acumular derrotas em campo pelo Santos, o craque enfrentou um novo desafio — desta vez, fora das quatro linhas. O youtuber norte-americano Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, propôs uma competição valendo nada menos que US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

O desafio aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP), e consistia em acertar gols de diferentes ângulos e distâncias. Neymar enfrentou um adversário anônimo chamado Higor, em uma disputa alternada que começou com cobranças de pênalti. Apesar da habilidade do atacante, o desfecho surpreendeu a todos.

Durante a gravação, o comportamento de Neymar chamou a atenção. Ele teria dificultado seus próprios chutes com regras adicionais e chegou a dar dicas ao oponente — que acabou vencendo e levando o maior prêmio individual já entregue por MrBeast.

Neymar não é o primeiro astro do esporte a participar das produções milionárias do youtuber. Nomes como Serena Williams, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Aaron Judge, Dan Ticktum e Damian Lillard já integraram desafios anteriores.

Em todos os casos, se o atleta vencesse, o prêmio seria doado para uma instituição beneficente escolhida por ele. Do contrário, o anônimo levaria a bolada para a casa.