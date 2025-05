Morre Mônica Vidal, a Marleninha Matos do Pânico

Faleceu aos 59 anos a humorista Mônica Vidal, conhecida por dar vida à personagem Marleninha Matos no programa Pânico na TV. A artista ficou marcada por sua irreverente paródia da empresária e diretora Marlene Mattos, de 75 anos, conquistando o público com seu humor afiado e presença carismática nas telas.

A notícia da morte foi confirmada no último domingo (25) por uma prima da comediante. Em uma publicação nas redes sociais, a familiar lamentou a perda e fez um apelo para que a informação chegasse à produção do programa humorístico exibido pela RedeTV!.

LEIA TAMBÉM

"Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vidal, a Marleninha Matos do Pânico. Espero que este post alcance a produção do programa e o elenco, para que prestem as devidas homenagens que ela tanto merece", escreveu.

Para quem não acompanhou, Mônica Vidal ganhou notoriedade nacional ao participar do Pânico na TV, onde satirizava figuras públicas com muito bom humor e originalidade. Sua versão caricata de Marlene Mattos, batizada de Marleninha Matos, era uma das mais lembradas pelo público nos anos 2000.

Fora dos holofotes nos últimos anos, Mônica mantinha uma vida mais reservada, mas ainda era lembrada com carinho por fãs e colegas de profissão. Nas redes sociais, internautas prestaram homenagens e relembraram momentos icônicos da personagem. A causa da morte não foi divulgada até o momento.