Virginia e Zé Felipe: 3 vezes em que o casal passou por crise no casamento

Após o anúncio do fim do casamento, fãs de Virginia Fonseca e Zé Felipe começaram a resgatar momentos que mostravam sinais de desgaste na relação. Um vídeo publicado no Dia das Mães, em 11 de maio, viralizou nas redes sociais. Nele, Zé presenteia Virginia com flores, mas a influenciadora reage de forma fria, gerando comentários sobre a falta de sintonia do casal.

Outro episódio marcante ocorreu em fevereiro, quando Virginia revelou, durante o programa “Sabadou com Virginia”, que o casal enfrentou uma crise séria na Fazenda Talismã, em Goiás.

Segundo ela, Zé Felipe chegou alcoolizado e, na frente de todos, mandou que ela calasse a boca. A situação a deixou extremamente magoada, a ponto de gravar a cena como registro. Embora tenham superado o episódio na época, o desgaste já era evidente.

Além dessas situações, uma previsão chamou a atenção dos fãs: a vidente Paloma havia previsto o término do casal ainda em 2025. Ela chegou a afirmar que a viagem que Virginia e Zé fizeram ao Japão, no início do mês, foi uma tentativa de salvar a relação. Na época, Zé Felipe rebateu as previsões com ironia, dizendo que não tinha medo e que seu casamento era abençoado.

O casal, junto desde 2021, construiu uma família com três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas seis meses. Apesar do fim do relacionamento, ambos destacaram que continuarão próximos e amigos, sempre priorizando o bem-estar dos filhos e a família que criaram juntos.

Na nota oficial, Virginia e Zé Felipe reforçaram que a decisão foi tomada com maturidade e respeito. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos”, escreveram, emocionando milhares de fãs.