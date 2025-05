Virginia e Zé Felipe: Web resgata momento desconfortável entre o casal

Após o anúncio do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe na noite de terça-feira (27/5), fãs começaram a revisitar momentos recentes do casal que indicavam dificuldades na relação. Um vídeo compartilhado no Dia das Mães, em 11 de maio, chamou a atenção.

No registro, Zé Felipe presenteia Virginia com um buquê de flores, mas a reação da influenciadora chamou a atenção dos seguidores. Para muitos, ela parecia pouco animada ao receber o mimo, levantando suspeitas de que o casal já enfrentava um momento delicado.

Nas redes sociais, fãs apontaram sinais de crise na relação em outras publicações, reforçando a ideia de que o anúncio da separação não foi totalmente inesperado. A sintonia entre Virginia e Zé Felipe, que sempre foi muito comentada, aparentava estar abalada nos últimos meses.

O casal, que está junto desde março de 2021, tem três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de seis meses. Em comunicado oficial, Virginia e Zé Felipe explicaram que decidiram terminar o casamento, mas vão manter a amizade para cuidar dos filhos e da família construída.

Leia o comunicado:

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”.