Fã de Virginia antecipou separação antes mesmo do anúncio oficial - (crédito: Redes Sociais)

Um internauta no X surpreendeu a web ao antecipar a separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe dois dias antes do anúncio oficial. Ele apontou que Virgínia já havia removido o marido dos stories em que faz o famoso “Fomos” antes de dormir, e que o casal quase não passava as noites juntos.

A mensagem circulou rapidamente e acabou se confirmando com o comunicado divulgado por Virgínia e Zé Felipe.

No post conjunto, o casal informou que decidiu terminar o casamento, mas que manteria uma relação amigável para cuidar dos três filhos que têm juntos.

O rumor levantado pelo fã revelou detalhes da crise na relação, que já vinha enfrentando dificuldades para manter a rotina familiar em comum. A antecipação gerou repercussão e chamou atenção pela precisão da previsão feita nas redes.

Virgínia e Zé Felipe se posicionaram com maturidade, pedindo respeito aos fãs e ressaltando que o término não altera o amor e o compromisso que têm com os filhos. Eles destacaram que seguirão unidos na criação das crianças.