Mãe de Virginia diz que foi pega de surpresa com separação da filha

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, desabafou nas redes sociais após ser acusada de ter mandado uma indireta sobre a separação da filha com Zé Felipe. Segundo ela, o post, que viralizou logo após o anúncio do fim do casamento, não teve qualquer relação com o término.

Em um vídeo publicado nos stories, Margareth explicou que foi pega de surpresa pela notícia, assim como o público. Irritada com os boatos, afirmou que sua publicação era sobre uma situação pessoal e que sequer imaginava que Virginia e Zé fariam o anúncio naquele momento.

“Eu fui pega de surpresa tanto quanto vocês. Postei aquilo antes de saber da separação. Não tem nada a ver com Virginia e Zé Felipe, pelo amor de Deus!”, declarou. Ela ainda fez questão de elogiar o ex-genro, chamando-o de excelente marido, pai e genro, e pediu para que as pessoas parassem de criar histórias falsas.

A separação de Virginia e Zé Felipe foi anunciada na noite da última terça-feira (27), com um comunicado conjunto. O ex-casal afirmou que seguirá unido na criação dos três filhos e reforçou que a decisão foi tomada com honestidade, priorizando a felicidade e o bem-estar da família.

Margareth finalizou seu desabafo reforçando que jamais faria uma publicação para provocar a filha ou o ex-genro. “Eu fiquei surpresa e sentida com essa notícia. Me ligaram depois, mas o story já tinha sido postado há muito tempo”, concluiu.