Samara Felippo troca farpas com Lázaro Ramos na web

Samara Felippo causou polêmica nas redes sociais ao rebater um post de Lázaro Ramos sobre a ampliação da licença-paternidade no Brasil. O ator defendeu que o período atual, de cinco dias, é insuficiente para os pais participarem ativamente dos cuidados com o bebê e propôs que o tempo mínimo seja de 30 dias.

Lázaro destacou que esse avanço permitiria aos homens criarem vínculo com os filhos, dividirem o cuidado e estarem presentes desde o início. Pai de dois filhos com Taís Araújo, ele classificou a mudança como um passo importante para a construção de uma paternidade mais participativa e igualitária.

Samara, porém, fez um comentário ácido na publicação, afirmando que muitos homens não aproveitariam a licença para cuidar da família.

“Só se for para ele fazer o que tem que fazer em casa. Para ficar dormindo e enchendo o saco, vai trabalhar”, escreveu a atriz, ressaltando ainda que os homens precisam entender o conceito de paternidade ativa.

Algumas pessoas concordaram com a atriz, apontando que muitos pais poderiam usar a licença como um período de descanso e não para cuidar da família. Já outros rebateram, defendendo que a medida é essencial para promover uma divisão justa das responsabilidades parentais.

