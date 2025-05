Zé Felipe planejava casar com Virginia na igreja

Zé Felipe surpreendeu ao revelar, meses antes do fim do relacionamento, que queria casar com Virginia Fonseca na igreja em 2026. A influenciadora, no entanto, não demonstrava o mesmo entusiasmo.

Segundo ela, até tentou organizar a cerimônia, mas acabou desistindo após perceber que o marido não se mostrava tão interessado.

“Vamos casar na igreja ano que vem”, chegou a afirmar o cantor. Virginia respondeu na época dizendo que estava cuidando dos preparativos, mas sentiu que ele não dava a devida importância. “Falei: ‘Se você está assim, também vou ficar assim’. Agora ele veio com esse papo de que quer casar, mas quem não quer sou eu”, contou a influenciadora.

O casal, que anunciou oficialmente a separação na última terça-feira (27/5), já enfrentava rumores de crise há meses. Apesar das aparições juntos e do alto engajamento nas redes sociais, fãs perceberam uma falta de sintonia entre os dois. A diferença de vontade sobre o casamento religioso virou mais um indício de que o relacionamento não ia bem.

Após o anúncio do término, surgiram até suspeitas de que tudo não passava de uma jogada de marketing. A assessoria de Virginia, no entanto, quebrou o silêncio e garantiu que a separação é real. O casal, que ficou junto por quase cinco anos, afirmou que seguirá unido na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia e Zé Felipe começaram a namorar em 2020, após trocarem mensagens nas redes sociais. Logo ela se mudou para Goiânia e, dois meses depois, engravidou. O relacionamento evoluiu rapidamente, com casamento civil e o nascimento dos filhos, consolidando uma das famílias mais populares da internet brasileira.