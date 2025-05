DJ do bumbum de 130cm faz cirurgia íntima e surpreende fãs

DJ do bumbum de 130cm, Vanessa Ataídes faz cirurgia íntima e surpreende fãs - (crédito: Divulgação)

Vanessa Ataídes, influenciadora e modelo que ficou conhecida nacionalmente pelo título de “maior bumbum do Brasil”- 130cm, acaba de passar por mais um procedimento estético, desta vez, íntimo. Ela realizou a ninfoplastia, uma cirurgia cada vez mais procurada por mulheres que desejam rejuvenescimento íntimo, equilíbrio estético e maior conforto.

“A decisão foi muito pessoal. Eu quis fazer por mim, para me sentir mais jovem, mais confiante e confortável, e também por um projeto novo que é o striptease. É um cuidado com meu corpo que reflete também na minha autoestima e na minha sensualidade”, declarou Vanessa, que compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais.

A ninfoplastia, também conhecida como labioplastia, é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo a redução dos pequenos lábios vaginais, correção de assimetrias e revitalização da estética íntima feminina. Além do aspecto visual, muitas mulheres buscam a cirurgia para resolver desconfortos físicos durante a prática de atividades físicas ou relações sexuais.

"Estou muito feliz!”, disse a DJ, que afirmou que o procedimento também simbolizou uma nova fase em sua vida pessoal.

Dayanne Melo, especialista que fez a cirurgia da musa fitness, explica que a cirurgia não afeta a sensibilidade ou o prazer sexual. "Pelo contrário: a melhora estética e o aumento da autoestima podem contribuir positivamente para a vida íntima e emocional da mulher", completa a profissional.

Vanessa, que já se submeteu a diversos procedimentos estéticos ao longo da carreira, reforça que cada mudança é pensada com cuidado e responsabilidade. “A beleza está em todos os corpos, mas se você sente vontade de mudar algo para se sentir melhor, vá em frente desde que seja com consciência e com profissionais sérios.”

A cirurgia íntima, antes cercada de tabus, hoje ganha visibilidade e apoio, mostrando que o autocuidado feminino vai muito além do espelho.