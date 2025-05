Virginia Fonseca e Zé Felipe: saiba o verdadeiro motivo por trás do término

O anúncio do término entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, feito na última terça-feira (27), deixou o público em choque. A notícia pegou fãs e seguidores de surpresa, e rapidamente se espalharam rumores nas redes sociais sobre uma possível traição por parte do cantor.

Apesar das especulações envolvendo infidelidade, fontes ouvidas pelo portal Leo Dias apontam que o verdadeiro estopim para o fim do casamento teria sido a rotina exaustiva do casal. Virginia e Zé estariam enfrentando crises há pelo menos um ano, em meio a agendas lotadas e pouco tempo para a vida a dois.

Nas últimas semanas, internautas notaram indícios do distanciamento entre os dois. A influenciadora deixou de marcar o marido em publicações nas redes sociais e deixou de marcar o ex-marido no tradicional “fomos” que costumava usar — sinal claro de que algo havia mudado.

Além disso, rumores apontam que Virginia teria tomado medidas discretas para preparar familiares e amigos para o término. Ela teria comprado um apartamento de alto padrão para sua mãe, Margareth Serrão, e incentivado seu assessor e amigo próximo, Herbet, a morar sozinho.

Enquanto os fãs digerem o fim do relacionamento de quase cinco anos, a maior preocupação gira em torno das filhas do ex-casal, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2. Seguidores expressaram nas redes o desejo de que as crianças sejam preservadas emocionalmente durante esse período delicado.