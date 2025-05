Hailey Bieber fecha venda bilionária enquanto Justin enfrenta crise

Justin Bieber é cancelado após expor briga com Hailey Bieber - (crédito: Redes Sociais)

Hailey Bieber vendeu sua marca de cosméticos, a Rhode Skin, para a e.l.f. Cosmetics por cerca de R$5,2 bilhões, consolidando um dos maiores negócios do setor de beleza dos últimos anos.

Fundada há menos de três anos, a Rhode se tornou um fenômeno global, com vendas superiores a R$1,1 bilhão, popularizando tendências como o “glazed doughnut skin”.

Apesar da venda, Hailey continuará liderando a marca como diretora criativa e chefe de inovação. “Quero continuar impulsionando produtos e marketing inovadores”, afirmou a influenciadora. A aquisição impulsionará a expansão internacional da Rhode, que deve chegar às lojas Sephora nos Estados Unidos e Canadá ainda este ano.

A transação ocorre em meio à crise financeira de Justin Bieber, marido de Hailey, que acumula dívidas milionárias. O cantor vendeu seu catálogo musical por cerca de R$1 bilhão, valor considerado abaixo do mercado, e ainda enfrenta uma dívida superior a R$45 milhões com seu ex-empresário, Scooter Braun.

Além de arcar com compromissos financeiros do marido, Hailey também terá que dividir o valor da venda da Rhode com os demais sócios da marca.