Poliana reage a vídeo que alerta sobre fama e o perigo de perder a família

A influenciadora Poliana curtiu um vídeo da criadora de conteúdo Glauborgess que fala sobre o fim do relacionamento entre Virginia e Ze Felipe. No vídeo, Glauborgess comenta sobre a fama, a exposição e o impacto disso na vida pessoal do casal.

Segundo Glauborgess, Virginia alcançou grande visibilidade nas redes sociais e, mesmo quando age de forma impulsiva, isso aumenta o engajamento e a atenção do público. Ela destaca que a separação virou um tema de conteúdo para muitos seguidores.

No vídeo, a influenciadora ressalta que algumas questões, como família e casamento, deveriam ser preservadas e não expostas para gerar visualizações. Ela também afirma que não existe casamento sem discórdia e que isso é parte do relacionamento.

Glauborgess também diz que o casamento, mesmo com conflitos, não deve ser transformado em moeda de engajamento. Ela alerta para o risco de expor demais a vida pessoal em busca de popularidade.

Confira o conteúdo do vídeo:

“Para que tanta fama, tanta exposição, tanto dinheiro se no final você corre o risco de quebrar exatamente o que era motivo para isso tudo, a sua família. Você pode alcançar seus maiores sonhos, você pode virar um fenômeno, ficar extremamente rica mas edai se o essencial está se ruindo, o que sobra? O que me chama atenção nessa história toda é o seguinte, Virgínia se tornou uma pessoa com tanta visibilidade que até quando ela erra, age de forma impulsiva, ela é premiada por isso.

O engajamento sobe, o hype fica lá em cima, a ausência cresce, a separação vira conteúdo, vira moeda. Só que nem tudo que nos beneficia merece ser exposto, tem coisa que precisa ser sagrada, tem coisa que precisa ser guardada, tem coisa que mesmo que gere visualizações não merece ser s@crific@da. Família é uma dessas coisas, matrimônio também e não existe casamento sem discórdia. Se você está procurando alguém que nunca vai te contrariar já pode parar por aí. Ou vai viver a vida toda sozinha ou vai pular de relacionamento em relacionamento.”