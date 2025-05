Poze do Rodo rompe silêncio após ser preso: "perseguição"

Poze do Rodo se pronuncia após prisão - (crédito: Reprodução TV Globo)

Preso sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, MC Poze do Rodo foi transferido para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante o trajeto para a Penitenciária Pública de Benfica, onde aguardará a audiência de custódia, o funkeiro chegou a fazer breves declarações à imprensa.

A caminho da Penitenciária Pública de Benfica, MC Poze do Rodo se autodeclarou inocente diante das acusações de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao lado da esposa, Vivi Noronha, o funkeiro se dirigiu à imprensa que o aguardava na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

"Vocês sabem que não [tenho envolvimento com o tráfico] e continuam fazendo essas perguntas bobas. Quem tem que ser preso está lá no morro. Não sou eu", afirmou o cantor.

Em seguida, Poze criticou a atuação da polícia e afirmou ser vítima de perseguição. "Essa implicância comigo já vem de muito tempo. Só eu passo por isso aqui. Vai fazer isso com filho de desembargador, com quem merece. Olha como é o tratamento comigo. Tá maluco", desabafou.

Questionado sobre os indícios apresentados pela investigação, ele rebateu com veemência: "Isso é perseguição! Cara de pau. Dizem que tem indício, mas não tem prova de nada. Então prova aí", desafiou.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), MC Poze do Rodo teria ligações diretas com integrantes do Comando Vermelho (CV), uma das facções criminosas mais atuantes no Rio de Janeiro.