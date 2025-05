MC Poze do Rodo é levado em camburão para unidade prisional em Benfica

Preso desde a madrugada desta quinta-feira (29), MC Poze do Rodo foi transferido para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O funkeiro foi encaminhado à Penitenciária Pública de Benfica, onde aguardará a audiência de custódia.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que o funkeiro divide o veículo prisional com outros detentos. Nas imagens, é possível notar a recepção calorosa de alguns dos presos, que demonstram admiração e entusiasmo com a presença do artista.

Durante a gravação, outros criminosos dispararam frases como: “Liberdade para o paizão!”, “É o PZ!” e “É o paizão!”, em apoio ao cantor. A cena tem repercutido amplamente na internet, dividindo opiniões entre os internautas.

Segundo informações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, MC Poze do Rodo teria vínculos diretos com membros do Comando Vermelho (CV), uma das principais facções criminosas do estado.

Em coletiva de imprensa, o secretário estadual da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, destacou que as músicas do funkeiro funcionariam como instrumento de propaganda da facção: "Precisamos diferenciar quem é artista e quem utiliza a arte como fachada para atividades criminosas. Essa ideologia travestida de arte, muitas vezes, é mais nociva do que um tiro de fuzil na favela", declarou Curi.