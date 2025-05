Leonardo: Justiça anula contrato de R$ 750 mil para show em MT

A Justiça de Mato Grosso determinou a anulação do contrato firmado entre a Prefeitura de Gaúcha do Norte e a empresa Talismã, responsável por agenciar o cantor Leonardo. O artista seria a principal atração da 13ª Feira Cultural do município, com apresentação marcada para o dia 1º de junho.

Segundo informações do g1, o Ministério Público do Estado (MPMT) apontou que o valor do cachê — R$ 750 mil — está muito acima da média paga em eventos semelhantes na região, o que levantou suspeitas sobre o uso indevido de recursos públicos. Inicialmente, uma liminar suspendeu o show, mas a prefeitura recorreu e conseguiu autorização para mantê-lo.

No entanto, em nova análise do caso, o Judiciário decidiu anular definitivamente o contrato, entendendo que a contratação desrespeitou os princípios da razoabilidade e do interesse público, especialmente considerando o porte do município, que tem cerca de 8,6 mil habitantes.

Além do valor considerado excessivo, o MP também argumentou que o investimento em um evento de grande porte não condiz com as prioridades orçamentárias locais, como saúde e educação. A promotoria também questionou a transparência do processo de contratação da empresa responsável pelo show.

Até o momento, a Prefeitura de Gaúcha do Norte não se manifestou oficialmente sobre a decisão judicial nem sobre o impacto da anulação na programação da feira. A empresa Talismã e a equipe de Leonardo também não comentaram o caso.