Virginia gera desconforto na família de Zé Felipe após título na Grande Rio

A coroação de Virginia Fonseca como rainha da escola de samba Grande Rio teria causado desconforto nos bastidores da família de Zé Felipe. A polêmica ganhou força em meio à separação do casal, anunciada oficialmente na última terça-feira (27).

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a nomeação de Virginia para o posto na agremiação não foi bem recebida por alguns familiares do cantor. Entre os que teriam demonstrado descontentamento estão o próprio Zé Felipe e sua mãe, Poliana Rocha.

Ainda de acordo com a jornalista, a exposição pública e o novo papel de destaque de Virginia no Carnaval teriam sido vistos como inoportunos diante do momento delicado vivido pelo ex-casal, principalmente por envolver a imagem da família.

Apesar de ainda não ter se manifestado publicamente sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca, Poliana Rocha chamou atenção nas redes sociais ao curtir uma publicação com tom reflexivo — e que muitos internautas interpretaram como uma indireta para a ex-nora.

A mensagem destacava a efemeridade do sucesso diante da perda do essencial: “Você pode realizar seus maiores sonhos, se tornar um fenômeno, enriquecer absurdamente... Mas, e daí, se o essencial está desmoronando? O que sobra?”